В России за сутки выявили 9 908 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 908, до 4 380 525. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%. В абсолютном выражении он не превышает 10 000 пятый день подряд.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,04%), Еврейской АО (0,05%).
В частности, за сутки было выявлено 943 случая заражения в Санкт-Петербурге, 609 в Московской области, 367 в Нижегородской области, по 246 в Самарской и Ростовской областях.
В настоящее время в стране продолжают лечение 302 933 человека.
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