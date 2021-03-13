В России за сутки выявили 9 908 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 908, до 4 380 525. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%. В абсолютном выражении он не превышает 10 000 пятый день подряд.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,04%), Еврейской АО (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 943 случая заражения в Санкт-Петербурге, 609 в Московской области, 367 в Нижегородской области, по 246 в Самарской и Ростовской областях.

В настоящее время в стране продолжают лечение 302 933 человека.