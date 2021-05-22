В России выявили 8 709 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 709, до 4 992 554. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%), в Республике Тыва (0,04%), Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Магаданской области, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 833 случая заражения в Санкт-Петербурге, 775 - в Московской области, 197 - в Ростовской области, по 143 - в Нижегородской и Воронежской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 263 964 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 386 против 389 днем ранее. Всего от инфекции умерли 118 125 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,37%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области, 16 - в Нижегородской области, 15 - в Самарской области, по 12 - в Воронежской области и Краснодарском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 345. Всего уже выздоровели 4 610 465 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся