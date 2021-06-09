В России при пожаре в реанимации погибли три человека

Три человека погибли, восемь спасены и госпитализированы, еще 35 эвакуированы в результате пожара в реанимации в больнице имени А. Н. Семашко в Рязани. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend.

"Слаженными действами пожарных совместно с администрацией объекта эвакуированы 35 человек, восемь спасены, госпитализированы, к сожалению, три человека погибли", - сказали в пресс-службе.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рязани сообщили ТАСС, что одна пациентка умерла в больнице скорой помощи.

"У нас 11 пострадавших на пожаре, трое погибло. Двое из них погибли на пожаре, одна умерла в машине скорой помощи. Оставшиеся восемь пострадавших размещаются в разные медучреждения города Рязани", - пояснили в службе.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что тушение пожара осложняли сильное задымление и особенности строения реанимации.

"Тушение пожара осложняло сильное задымление на 1-м этаже, конструктивные особенности здания", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению привлекалось 60 человек и 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.