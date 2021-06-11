В Россию спецбортами доставили граждан РФ и СНГ, вынужденно покинувших сектор Газа

Более 100 граждан России, Казахстана и Украины доставлены двумя спецбортами МЧС из Каира. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В аэропорту Домодедово сели два борта МЧС - Ил-76 и Ан-148. В четверг вечером они вылетали в Каир, где их уже ждали 112 человек, которые добровольно покинули сектор Газа из-за вооруженного конфликта Израиля и Палестины.

Это уже вторая эвакуация после того, как 20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. В ночь на 27 мая 64 россиянина из прибрежного анклава были эвакуированы спецбортом МЧС, доставившим их из Каира в Москву.

Как добавили ТАСС в пресс-службе МЧС, рейс осуществлялся в соответствии с действующим законодательством РФ. В полете пассажиров сопровождали психологи МЧС, медики и оперативная группа. Первые оказали информационную и психологическую поддержку. Помощь медиков не потребовалась.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами.