Россия возобновит авиасообщение с Турцией

Россия с 22 июня восстановит как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановки.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления", - говорится в сообщении.