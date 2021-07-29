Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд

Россия 29 июля 2021 17:16 (UTC+04:00)
Международные резервы России за неделю снизились на $2,9 млрд

Международные резервы РФ снизились за неделю на $2,9 млрд (на 0,5%) и на 23 июля 2021 года составили $594,5 млрд. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

Как отметил регулятор, резервы снизились под воздействием отрицательной переоценки и скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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