В России выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 329, до 7 254 754. Впервые с 22 августа количество новых случаев за сутки превысило 20 тыс. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. В частности, за сутки был выявлен 1 791 случай в Санкт-Петербурге, 915 - в Московской области, 505 - в Свердловской области, по 488 - в Воронежской и Самарской областях. В настоящее время в России продолжают лечение 572 065 человек.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 247, до 6 485 264. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 128 пациентов в Санкт-Петербурге, 867 - в Московской области, 536 - в Пермском крае, 496 - в Иркутской области, 453 - в Свердловской области.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее, до 197 425. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,72%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и Свердловской области, 34 - в Краснодарском крае, 29 - в Нижегородской области, 28 - в Ростовской области.