Россия готова провести с Францией консультации по изменениям в законе о вине

Российские специалисты готовы провести с Францией консультации, разъясняющие произошедшие изменения в российском законодательстве о виноделии. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна открыта к дальнейшему диалогу и готова по просьбе французской стороны провести экспертные консультации для рассмотрения вопросов сотрудничества в данной отрасли, в том числе связанных с разъяснением изменений в российском законодательстве", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина на встрече с министром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Французской Республики Жульеном Денорманди.

Как сообщили в Минсельхозе, за восемь месяцев текущего года товарооборот продукции АПК между Россией и Францией вырос почти на 30%, до $708 млн. Помимо торговли сельхозпродукцией и продовольствием активно развивается сотрудничество в инвестиционной сфере. На территории нашей страны успешно реализуются крупные проекты французских компаний в пищевой промышленности. Россия заинтересована в расширении поставок продовольственных товаров на французский рынок. Принимая во внимание председательство Франции в Евросоюзе в первой половине следующего года, Левин выразил надежду на поддержку французской стороны в вопросе признания принципа регионализации при экспорте российской птицеводческой продукции на рынок ЕС.

Ранее Денорманди на странице в Twitter сообщил о том, что министерства сельского хозяйства Франции и России достигли согласия относительно тех методов, которыми будет решаться вопрос о шампанском.