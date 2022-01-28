Московская полиция ворвалась в здание Союза армян России - прекращен показ фильма о фашисте Нжде

Россия 28 января 2022 22:10 (UTC+04:00)
Московская полиция ворвалась в здание Союза армян России - прекращен показ фильма о фашисте Нжде

БАКУ /Trend/ - Московская полиция ворвалась в здание Союза армян России (САР), где провокаторы армянского лобби пытались организовать показ фильма о фашисте и гитлеровце Гарегине Нжде.

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил компетентный источник, который отметил, что организация сеанса была прекращена.

По его данным, представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и разгонали собравшихся.

Особенно скандальный характер публично анонсированному показу фильма придаёт тот факт, что он проходил на улице Советской Армии, был объявлен и организован в дни памяти жертв Холокоста, освобождения Освенцима, освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, широкого обсуждения инициативы об официальном признании геноцида народов СССР в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что САР могут призвать к юридической ответственности за реабилитацию нацизма.

Отметим, что ранее Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием провести проверку в Союзе армян России, так как показ фильма, пропагандирующего нацизм, непреемлем и вызвал бурю возмущения со стороны ветеранов Великой Отечественной войны

"Сегодня, в день 30-летия армянской армии, Союз армян России проводит в Москве показ фильма "Гарегин Нжде". Фильм посвящен прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде в годы Великой Отечественной войны, пошедшего на службу Гитлеру против СССР. Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории - они аморальны по своей природе. В связи с объявленным показом фильма о коллаборационисте просим проверить Союз армян на предмет реабилитации нацизма и его пособников", - подчеркивается в обращении ветеранов.

В своем обращении они также привели протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.

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