DHL приостановила доставку грузов в Россию и Беларусь

БАКУ/Trend/ - Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белорусь, передает в среду Trend со ссылкой на компанию.

"Наши услуги по доставке в Россию и Беларусь были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до дальнейшего уведомления", - отметили в компании.

Отметим, что компания ежегодно доставляет более 1,6 млрд посылок и отправлений. DHL Express является лидером на рынке доставки посылок в Европе и основной курьерской службой в Германии.