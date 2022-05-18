Годовая инфляция в РФ в апреле ускорилась до 17,8%

Годовая инфляция в РФ в апреле выросла на 1,14 п.п., до 17,8%, месячный рост цен с поправкой на сезонность составил 1,5%, следует из материалов Банка России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В апреле годовая инфляция увеличилась на 1,14 п.п., до 17,8%. Недельный рост цен в течение месяца замедлялся по мере укрепления рубля и исчерпания эффектов ажиотажного спроса, и в целом за апрель потребительские цены выросли на 1,5% (с поправкой на сезонность, SA). Важными факторами инфляции в ближайшие месяцы станут изменение потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая в том числе от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения, - с другой", - отмечает регулятор.

Отмечается, что наибольший вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары, подорожавшие за год на 20,5% (+2,5 п.п. по сравнению с мартом). "Текущий темп роста цен на продовольствие - максимальный с начала 2015 года и значительно выше отмеченного в предыдущем году", - указывает регулятор.

По данным ЦБ, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших изменений в потребительском поведении домохозяйств. Уже произошедший рост цен, экономическая неопределенность, повышение склонности к сбережению из-за усиления мотива предосторожности при росте привлекательности вкладов, ужесточение условий потребительского кредитования - все это будет в целом сдерживать спрос и отражаться на его структуре. "В целом в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения повышенной ценовой волатильности на различных сегментах потребительского рынка: динамика цен будет формироваться в условиях сдвигов в потребительских предпочтениях, с одной стороны, и адаптации производителей к новым условиям - с другой", - полагает регулятор.