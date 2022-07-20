Россия, Иран и Турция осуждают незаконные инициативы по самоуправлению в Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган осуждают возросшее присутствие и деятельность террористических организаций в Сирии, включая нападения на гражданские объекты. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам прошедших во вторник в Тегеране трехсторонних переговоров в рамках астанинского формата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили свою решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные нападения и инфильтрацию", - указано в документе.

Гаранты астанинского формата также указали на необходимость безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии. В этой связи лидеры России, Ирана и Турции призвали международное сообщество увеличить помощь Сирии для восстановления инфраструктуры здравоохранения, образования, энерго- и водоснабжения.