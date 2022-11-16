В московских аэропортах ввели максимальный уровень угрозы терактов

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов с 10 ноября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщают в среду "Известия", ссылаясь на письмо Ространснадзора в адрес аэропортов и перевозчиков.

"Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3", - приводит издание выдержку из документа за подписью врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.

Также Ространснадзор уведомил авиапредприятия о необходимости принятия дополнительных мер безопасности, соответствующих новому уровню угроз.