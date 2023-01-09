В России выявили 2 754 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 754, летальных исходов из-за ковида - на 41. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 5 июля, когда зафиксировали 2 676 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 3 127 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии - 21 829 736 и 394 121 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 990 против 3 694 днем ранее, до 21 248 549.

За сутки в РФ госпитализировали 441 заболевшего против 476 днем ранее (снижение на 7,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 33 регионах и увеличилось в 25, в 27 субъектах ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 41%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 31,7%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в семи регионах. Заболеваемость выросла в четырех субъектах, следует из данных штаба.