У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в 44 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущаемость сейсмособытия составила 5-6 баллов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе территориального управления МЧС России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Магнитуда - 6,9, Авачинский залив, глубина - 100 [км]", - сообщили в пресс-службе.

Информации о жертвах и разрушениях нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе.