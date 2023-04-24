Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Представители ЦИК РФ будут наблюдателями на выборах в Турции

Россия Материалы 24 апреля 2023 08:21 (UTC +04:00)
Представители ЦИК РФ будут наблюдателями на выборах в Турции

Читайте Trend в

Представители ЦИК могут поехать в составе международных миссии на выборы в Турцию, сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник в Хабаровске, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"У нас очень хорошие отношения с турецкими коллегами. Их руководитель к нам приезжал неоднократно. Мы всегда откликаемся... В связи с землетрясением они немножко сократили возможности. У них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций... Мы в составе какой-то миссии будем, потому что входим в ряд международных организаций", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что в ближайшие дни посетит Узбекистан.

"30 апреля у них референдум. Я там наблюдатель, поеду обязательно, обещала своим коллегам из Узбекистана", - отметила Памфилова.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости