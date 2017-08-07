В Турции будет создана отечественная система электронной почты – министр

7 августа 2017 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будет создана отечественная система электронной почты, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, Арслан что разработка отечественной системы электронной почты завершится до конца 2018 года.

«Разработка собственной системы электронной почты стартовала в Турции в начале текущего года», - сказал Арслан.

Арслан отметил, что данная система будет более безопасной с точки зрения безопасности и сохранности конфиденциальных данных граждан Турции. О стоимости проекта не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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