В парламенте Турции назвали временным дипломатический конфликт с США

15 октября 2017 22:04 (UTC+04:00)

Дипломатический конфликт между Вашингтоном и Анкарой носит временный характер и разрешится без ущерба партнерским отношениям двух стран, заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Я считаю, что это временный спор, который будет улажен довольно скоро", — заявил спикер турецкого парламента.

"Турция и Соединенные Штаты — союзники. Они действуют вместе в рамках НАТО. Турция и Соединенные Штаты вместе работают над установлением глобального мира и стабильности. Поэтому он будет урегулирован до того, как станет вопросом (отношений) между Турцией и Соединенными Штатами", — отметил парламентарий.

Azernews Newspaper
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