Турция больше не будет выполнять требования США об экстрадиции террористов - Эрдоган

11 января 2018 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция больше не будет выполнять требования США об экстрадиции террористов, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По его словам, до сих пор Турция по требованию США экстрадировала 12 террористов, но пока власти США не экстрадируют главаря террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, и речи не может быть о выполнении требований США.

«Пока я у власти, США не получат ни одного человека из Турции», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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