Турция намного безопаснее США - премьер

БАКУ /Trend/ - Турция намного безопаснее США, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление Госдепартамента США, в котором было рекомендована избегать поездок в Турцию из-за угрозы терактов. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, ни одна страна не застрахована от терактов.

«Создается такое ощущение, что якобы в городах США не бывает терактов», - сказал Йылдырым.

Отметим, что ранее Госдепартамент США рекомендовал американцам избегать поездок в Турцию из-за угрозы терактов и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу стран с "повышенной опасностью" наряду с Пакистаном, Гватемалой и Суданом.

В ответ на это временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкий МИД, где ему было высказано возмущение Анкары в связи с предупреждением американских властей.

Также сегодня МИД Турции предупредил о нежелательности поездок турецких граждан в США по соображениям безопасности.

Данное решение было принято в ответ на аналогичные шаги со стороны американского Госдепартамента.

"В США наблюдается рост насилия, а также случаев произвольных задержаний граждан Турции. В этой связи считаем полезным предупредить турецких граждан о желательности пересмотра своих планов относительно поездки в США", - говорится в заявлении МИД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.