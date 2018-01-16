Турция не должна замедлять ход военной операции на севере Сирии – лидер оппозиции

БАКУ /Trend/ - Турция не должна замедлять ход военной операции проводимой в отношении террористов PYD и YPG в расположенном на севере Сирии городе Африн, сказал лидер турецкой оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Бахчели, главной целью террористов PYD и YPG является давление на Турцию, а также расчленение территории Сирии.

Лидер партии МНР отметил, что Турция имеет право на обеспечение безопасности своих границ.

Отметим, что ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало военной операции в Африне вопрос времени.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг отметил, что США открыто поддерживают террористические организации PYD и YPG в Сирии.

По словам вице-премьера действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Вице-премьер отметил, что Турция предпримет все нужные шаги против провокационных действий США.

Отметим, что накануне МИД Турции завяли о том, что сотрудничество США с PYD и YPG, противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, и угрожает национальной безопасности Турции.

"Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД.

Также ранее 14 января ВС Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции террористов из организации YPG в районе Африн на северо-западе Сирии.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не исключает возможность проведения новой военной операции против YPG и PYD в сирийском Африне.

Глава МИД отметил, что для Турции обеспечение собственной безопасности является одним из важнейших приоритетов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Африне.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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