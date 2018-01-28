В рамках операции «Оливковая ветвь» ВС Турции заняли гору Бурсея

28 января 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции «Оливковая ветвь», проводимой ВС Турции в регионе Африн на север Турции, от террористов PKK/PYD освобождена имеющая стратегическое значение гора Бурсея.

Об этом говорится в сообщении, распространённом Генштабом ВС Турции.

Отмечается, что число освобожденных населенных пунктов в районе сирийского Африна достигло 19-ти.

Напомним, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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