В Турции госпитализировано свыше 100 студентов

БАКУ /Trend/ - В районе Нилюфер провинции Бурса на северо-западе Турции, госпитализированы 150 студентов, пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что причина госпитализации связана с произошедшим вчера вечером пищевым отравлением.
Среди госпитализированных нет иностранных студентов, и состояние пострадавших сегодня оценивается как нормально.
Отметим, что ранее в провинции Эрзинджан на востоке Турции также в связи с пищевым отравлением были госпитализированы 26 иностранных студентов, являющихся гражданами Афганистана, Пакистана и Ирака.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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