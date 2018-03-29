В Турции госпитализировано свыше 100 студентов

БАКУ /Trend/ - В районе Нилюфер провинции Бурса на северо-западе Турции, госпитализированы 150 студентов, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что причина госпитализации связана с произошедшим вчера вечером пищевым отравлением.

Среди госпитализированных нет иностранных студентов, и состояние пострадавших сегодня оценивается как нормально.

Отметим, что ранее в провинции Эрзинджан на востоке Турции также в связи с пищевым отравлением были госпитализированы 26 иностранных студентов, являющихся гражданами Афганистана, Пакистана и Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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