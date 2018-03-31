Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

31 марта 2018 02:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и США обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Турции.

Отмечается, что переговоры прошли в рамках пятой сессии турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие, представители Министерства обороны и Министерства экономики Турции, а также сотрудники Государственного департамента и Министерства обороны Соединенных Штатов.

В ходе встречи подтверждена приверженность Турции и США решению общих задач в области безопасности и торговли продукцией оборонной промышленности.

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