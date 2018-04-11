Турция призвала Россию и США к сдержанности на фоне ситуации в Сирии

11 апреля 2018 15:18 (UTC+04:00)

Турция призывает РФ и США к сдержанности на фоне сообщений о том, что США могут применить военную силу против правительственных войск Сирии, заявил в среду министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают турецкие СМИ.

"Если силы в Сирии, поддерживаемые Россией, столкнутся с силами, поддерживаемыми США, то Россия не сможет остаться в стороне… В результате может произойти серьезное столкновение. Эта угроза присутствует уже долгое время, и будет существовать и дальше, а это значит, что одна искра может воспламенить весь регион. И Россия, и США стоят на неверных позициях. Турция призывает стороны к сдержанности и к отказу от поддержки террористических группировок", — сказал Джаникли.

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Azernews Newspaper
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