Турция призвала Россию и США к сдержанности на фоне ситуации в Сирии

Турция призывает РФ и США к сдержанности на фоне сообщений о том, что США могут применить военную силу против правительственных войск Сирии, заявил в среду министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщают турецкие СМИ.

"Если силы в Сирии, поддерживаемые Россией, столкнутся с силами, поддерживаемыми США, то Россия не сможет остаться в стороне… В результате может произойти серьезное столкновение. Эта угроза присутствует уже долгое время, и будет существовать и дальше, а это значит, что одна искра может воспламенить весь регион. И Россия, и США стоят на неверных позициях. Турция призывает стороны к сдержанности и к отказу от поддержки террористических группировок", — сказал Джаникли.

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