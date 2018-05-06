Турция примет ответные меры против США в случае блокировки поставок F-35 - Чавушоглу

6 мая 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Если США заблокируют поставки истребителей F-35, Турция примет ответные меры. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"На следующей неделе я поеду с визитом в США. Речь пойдет о том, что отмена продажи F-35 неприемлема, а если это произойдет, то они (США) получат от Турции соответствующий ответ", — заявил Чавушоглу.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц. Как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

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Azernews Newspaper
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