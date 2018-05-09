Турция прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном

9 мая 2018 02:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение США о выходе из ядерного соглашения является неудачным шагом. Об этом говорится в заявлении МИД Турции

«Как показывают отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран выполнял взятые на себя обязательства по этому соглашению. Считаем решение США о выходе из ядерного соглашения неудачным шагом. Любые разногласия следует решать дипломатическим путем, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий. Его реализация должна быть продолжена", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

(Текст: Али Гасымов)

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