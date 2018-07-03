Береговая охрана Турции задержала свыше сорока нелегалов

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Турции задержала 45 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Измир, говорится в сообщении береговой охраны. В сообщении отмечается, что задержанные планировали нагельным путем перебраться в Европу.
«Среди задержанных имеются граждане Ирака, Сирии и Афганистана», - говорится в сообщении береговой охраны.
В сообщении также отмечается, что среди задержанных имеется 15 детей.
Согласно сообщению все задержанные будут депортированы из Турции.
Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала 38 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Айдын.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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