Турция намерена освободить от террористов новые зоны в Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция намерена освободить от террористов новые зоны в Сирии. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайи Эрдоган во время выступления в городе Трабзон.

"Мы находимся в последней стадии подготовки присоединения новых регионов в Сирии к тем, где мы обеспечили безопасность с помощью наших операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". При помощи Аллаха мы освободим новые территории и обеспечим на них безопасность в ближайшем будущем", - отметил он.

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