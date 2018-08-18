15 человек пострадали в ДТП с участием 32 машин в Турции

БАКУ /Trend/ - На северо-западе Турции на трассе Эскишехир-Бурса в результате аварии с участием 32 автомобилей один человек погиб, еще 15 получили серьезные ранения, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, все 15 человек были госпитализированы.

Десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте. В ДТП попали грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.

Причиной аварии стало топливо из грузовика, разлитое на дороге. Полиция ведет поиски этой машины и водителя.

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