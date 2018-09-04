Мэрия Стамбула привлекает иностранных подрядчиков

4 сентября 2018 20:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 20:35
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 3 сентября 14:06
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 31 августа 11:40
Турецкая госкомпания объявила тендер
Турция 30 августа 09:21
Национальная ж/д компания Турции арендует транспортные средства
Тендеры 29 августа 16:49
Гендиректорат Турции по управлению автодорогами объявил тендер
Тендеры 29 августа 14:08
Лента новостей
В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусами
Другие страны 21:41
В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом
Европа 21:14
В Азербайджане введено освобождение средств помощи религиозным деятелям от налогов
Бизнес 21:09
Китайская Heangshui Decheng Machinery построит несколько заводов в Узбекистане
Узбекистан 20:48
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 20:35
Российская авиакомпания откроет рейсы в города Узбекистана
Узбекистан 20:33
Кызылординская область Казахстана намерена увеличить экспорт нефти
Энергетика 20:31
В Турции сократилось количество транспортных средств
Бизнес 20:27
В Казахстане возросли цены на промышленную продукцию
Казахстан 20:23