В Турции подорван военный автомобиль

11 сентября 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Игдыр на юго-востоке Турции был подорван военный автомобиль, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошёл во время патрулирования горных дорог. По предварительным данным в результате взрыва военного автомобиля получили ранения четыре турецких военнослужащих.

Согласно данным СМИ по предварительным сведениям подрыв автомобиля был совершен террористами РПК.
Отметим, что конфликт Турции с террористической РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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