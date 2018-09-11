В Турции подорван военный автомобиль

БАКУ /Trend/ - В провинции Игдыр на юго-востоке Турции был подорван военный автомобиль, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошёл во время патрулирования горных дорог. По предварительным данным в результате взрыва военного автомобиля получили ранения четыре турецких военнослужащих.

Согласно данным СМИ по предварительным сведениям подрыв автомобиля был совершен террористами РПК.

Отметим, что конфликт Турции с террористической РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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