В Турции подорван военный автомобиль

БАКУ /Trend/ - В провинции Игдыр на юго-востоке Турции был подорван военный автомобиль, пишут во вторник турецкие СМИ.
Сообщается, что инцидент произошёл во время патрулирования горных дорог. По предварительным данным в результате взрыва военного автомобиля получили ранения четыре турецких военнослужащих.
Согласно данным СМИ по предварительным сведениям подрыв автомобиля был совершен террористами РПК.
Отметим, что конфликт Турции с террористической РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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