Главное управление аэропортов Турции закупает транспортные средства

19 сентября 2018 15:36 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции арендует транспортные средства
Турция 18 сентября 09:13
В Турции объявлен повторный тендер на оказание транспортных услуг в третьем аэропорту Стамбула
Бизнес 17 сентября 12:53
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 4 сентября 20:35
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 3 сентября 14:06
BOTAŞ привлечет иностранных подрядчиков
Тендеры 31 августа 11:40
Турецкая госкомпания объявила тендер
Турция 30 августа 09:21
Лента новостей
Эльхан Алескеров: Каспийский медиафорум должен заполнить пустоты во взаимоотношениях между странами
Общество 16:37
Азербайджанская компания применит блокчейн для борьбы с контрафактными товарами
ИКТ 16:34
В Баку почтена память одного из видных ученых, подаренных Азербайджаном мировой науке - востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Общество 16:23
Оператор связи Баку проводит структурные изменения
ИКТ 16:09
Девять стран приостановили импорт свинины из Бельгии из-за АЧС
Европа 16:08
Автобусный парк Шимкента планируется обновить новыми транспортными средствами
Казахстан 16:05
Туристы стали чаще посещать Азербайджан
Общество 16:03
Казахстан намерен инвестировать в страны Африки
Казахстан 15:59
GM Uzbekistan увеличил ежедневную контрактацию автомобилей в более 6 раз
Бизнес 15:48