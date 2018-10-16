БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Турцию, сообщают во вторник турецкие СМИ. Согласно информации, визит Помпео в Турцию будет однодневным и состоится 17 октября текущего года.

В рамках визита в Турцию Помпео встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, и в ходе этой встречи будет обсужден ряд вопросов и в том числе исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи.

Отметим, что ранее полиция Турции вошла в здание генконсульства в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

В понедельник совместная турецко-саудовская рабочая группа по этому делу провела свое первое заседание в управлении полиции Стамбула, после чего в консульство вошли члены рабочей группы от Саудовской Аравии.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам, сказанным накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание посольства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что турецкая разведка расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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