Президент Турции прибыл в Россию

23 января 2019 17:11 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным визитом. Об этом сообщил ТАСС близкий к организации переговоров источник, передает Trend.

В Москве Эрдогана примет президент РФ Владимир Путин. "В ближайшее время стартует встреча лидеров", - сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, президента Турции сопровождают глава МИД страны, министр обороны, глава Национальной разведывательной организации и руководители ряда других ведомств.

Как сообщили ранее в Кремле, ожидается, что в центре внимания Путина и Эрдогана будет ситуация в провинции Идлиб и на севере Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: Китай создаст свободный порт для развития торговли с Россией, КНДР и Японией
Китай 17:57
Россия требует от Израиля прекратить практику бомбардировок в Сирии
Россия 17:55
Россия в 2018 году увеличила выпуск легковых автомобилей на 15,3%
Россия 17:42
Незадачливый угонщик самолета Сургут-Москва пытался сменить курс в Азербайджан
Общество 16:55
Посол Узбекистана обсудил с российской Boos Lighting Group перспективы организации производства осветительных приборов
Узбекистан 16:45
МИД России о сотрудничестве с Ираном по противодействию санкциям
Россия 15:00
Лента новостей
Азербайджанские миротворцы отправились в Южный Судан
Общество 18:25
Меркель призвала реформировать глобальные институты
Европа 18:25
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Бизнес 18:20
AzerTelecom поможет превратить Азербайджан в Цифровой центр региона
ИКТ 18:19
Азербайджанская писательница совершила сделку с совестью (ФОТО)
Культура 18:18
Азербайджанская нефть 22 января подешевела
Энергетика 18:18
Стремление глав авторитетных компаний мира встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым говорит о росте интереса к Азербайджану - эксперт
Политика 18:15
Азербайджанский Робертино Лоретти подготовил в США проект ко Дню всех влюбленных
Звёздный мир 18:11
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме способствует привлечению новых инвестиций - академик
Политика 18:09