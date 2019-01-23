Президент Турции прибыл в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным визитом. Об этом сообщил ТАСС близкий к организации переговоров источник, передает Trend.

В Москве Эрдогана примет президент РФ Владимир Путин. "В ближайшее время стартует встреча лидеров", - сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, президента Турции сопровождают глава МИД страны, министр обороны, глава Национальной разведывательной организации и руководители ряда других ведомств.

Как сообщили ранее в Кремле, ожидается, что в центре внимания Путина и Эрдогана будет ситуация в провинции Идлиб и на севере Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.