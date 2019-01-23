Эрдоган намерен укреплять взаимодействие с Россией по сирийскому процессу

Сотрудничество Турции и РФ по сирийскому Идлибу будет продолжено, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Турецкий лидер прибыл в среду в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы продолжим сотрудничество с Россией в рамках нашего соглашения по Идлибу, поскольку борьба с терроризмом не является разовой акцией. Наша цель – действовать ради достижения мира и покоя для сирийского народа. Темы создания конституционной комиссии в Сирии мы тоже коснулись. Наши главы МИД продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Москве.

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