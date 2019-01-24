В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,5

БАКУ /Trend/ - В районе Даламан турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение произошло в 09:20 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 3,3 километра в Средиземное море. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Отметим, что пятого января в провинции Бурса на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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