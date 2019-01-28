В Турции горит судоверфь

28 января 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Тузла вспыхнул пожар на одной из судоверфей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей. Согласно данным СМИ ведутся работы по тушению пожара.

Сообщается также, что в результате пожара по предварительным данным получили ранения три человека.

О причине пожара и о других деталях происшествия не сообщается.

Отметим, что сегодня в Стамбуле также вспыхнул пожар на фабрике по производству алкогольной продукции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Стамбуле горит фабрика (ВИДЕО)
Турция 13:41
В Турции горит чайная фабрика
Турция 17 января 12:58
В Стамбуле горит фабрика
Турция 6 декабря 2018 15:22
В Турции горит фабрика
Турция 5 декабря 2018 13:13
В Турции горит отель
Турция 5 декабря 2018 09:16
В Стамбуле горит торговый центр
Турция 16 ноября 2018 16:48
Лента новостей
Франция и Египет подписали ряд соглашений в рамках визита Макрона в Каир
Европа 16:58
Казахстан намерен увеличить собираемость налогов до 25% к ВВП
Экономика 16:57
В ООН рассказали о выполнении мирных договоренностей по Йемену
Арабские страны 16:55
Президент Азербайджана: Резолюции СБ ООН в некоторых случаях остаются на бумаге более 20 лет, что разрушает миропорядок
Политика 16:53
В Иерусалиме Нетаньяху встретился с главой МИД Италии
Израиль 16:49
Концерт группы BTS в Сеуле вызвал ажиотаж тинейджеров в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 16:47
Туркменистан проведет в Минске выставку в связи с председательствованием в СНГ
Туркменистан 16:44
В Китае запустили приложение для отслеживания должников
Китай 16:44
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда старается соблюдать верховенство закона, нормы международного права
Политика 16:40