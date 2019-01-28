В Турции горит судоверфь

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Тузла вспыхнул пожар на одной из судоверфей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
На место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей. Согласно данным СМИ ведутся работы по тушению пожара.
Сообщается также, что в результате пожара по предварительным данным получили ранения три человека.
О причине пожара и о других деталях происшествия не сообщается.
Отметим, что сегодня в Стамбуле также вспыхнул пожар на фабрике по производству алкогольной продукции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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