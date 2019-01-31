Россия не против создания зоны безопасности на севере Сирии – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Россия не против создания Турцией зоны безопасности на севере Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, при этом существует большая неопределенность по данному вопросу со стороны США.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части, и первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не войдет в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.