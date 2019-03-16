На севере Ирака погибли двое турецких военных – минобороны

16 марта 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На севере Ирака в рамках операции против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли двое турецких военных, сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство национальной безопасности Турции.

Согласно информации, также ранены восемь турецких военных.

«В ходе операции на севере Ирака уничтожены шесть террористов РПК», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Отметим, что 15 марта в освобожденном в рамках антитеррористической операции «Щит Евфрата» сирийском районе Джараблус погиб турецкий военнослужащий.

18 февраля этого года еще один турецкий военнослужащий погиб на севере Сирии в районе Африна.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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