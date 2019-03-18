В Турции задержаны террористы ИГ и РПК

18 марта 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках спецопераций в Стамбуле и турецкой провинции Коджаэли задержаны 15 террористов. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Шесть из них являются боевиками организации «Исламское государство» (ИГ), девять - Рабочей партии Курдистана (РПК).

Операции проводились по 10 ранее установленным адресам.

О деталях операций не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Отметим, что сегодня в Анкаре так же были задержаны 14 членов ИГ.

Пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции была проведена крупная операция против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и свыше двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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