Стамбул никогда не станет Константинополем – Эрдоган

18 марта 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стамбул никогда не станет Константинополем и турки никогда не покинут этот город, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавний теракт в новозеландских мечетях против мусульман и манифест одного из совершивших его террористов.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, как видно, в некоторых кругах все еще живет ненависть к исламу и мусульманам.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что террорист, напавший на мусульман в мечетях в Новой Зеландии, дважды приезжал в Турцию, и уточняются цели его визитов и то, с кем он проводил встречи.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 50 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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