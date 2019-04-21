Группа людей напала на лидера турецкой оппозиции в Анкаре

21 апреля 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа людей напала на лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, нападение произошло в районе Чубук, где лидер оппозиционной партии участвовал в церемонии похорон турецкого военного. В ходе церемонии группа людей предприняла попытку напасть на Кылычдароглу, однако его охрана предотвратила данную попытку и завела его в один из близлежащих домов.

На место происшествия прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. После этого политика вывезли из дома, в котором он находился, в бронированной машине.

В связи с инцидентом начато расследование.

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