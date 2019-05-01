Полиция разогнала демонстрантов на площади Таксим в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)

1 мая 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция разогнала демонстрантов на площади Таксим в Стамбуле, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что около 100 демонстрантов пытались прорваться на площадь Таксим, где запрещено проведение первомайских митингов.

Согласно данным СМИ полиция задержала семь демонстрантов.

Отметим, что сегодня утром полиция Стамбула оградила городскую площадь Таксим в связи с первомайскими митингами.

Перекрыты автомобильные дороги, ведущие в направлении площади Таксим.

Сегодня в Стамбуле состоятся митинги в связи с днем солидарности трудящихся.

Турецкие власти официально разрешили провести митинги в стамбульских районах Бакыркёй и Малтепе.

Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году был вновь введен запрет на это.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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