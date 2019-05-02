В Стамбуле отроется крупнейшая в Турции соборная мечеть

БАКУ /Trend/ - Завтра во время пятничной молитвы в Стамбуле состоится открытие новой соборной мечети «Büyük Çamlıca Camisi», пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на открытие с обороной мечети, являющейся самой большой в истории современной Турции, примет участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что новая соборная мечеть «Büyük Çamlıca Camisi» станет одним из новых символов Стамбула.

Строительство мечети, где одновременно смогут молиться 63 тысяч человек, началось шесть лет тому назад.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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