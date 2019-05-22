БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала ряд соглашений с Узбекистаном, сообщает Trend в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение между правительствами Узбекистана и Турции о взаимной экстрадиции лиц, совершивших преступления, которое было подписано 30 апреля 2018 года в Ташкенте.

Также, согласно информации, было ратифицировано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере авиаперевозок.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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