БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала ряд соглашений с Узбекистаном, сообщает Trend в среду со ссылкой на Resmi Gazete.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение между правительствами Узбекистана и Турции о взаимной экстрадиции лиц, совершивших преступления, которое было подписано 30 апреля 2018 года в Ташкенте.
Также, согласно информации, было ратифицировано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере авиаперевозок.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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