Полноправное членство Турции в ЕС остается приоритетом для Анкары – вице-президент

23 мая 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полноправное членство Турции в ЕС все еще остается приоритетом для Анкары, сказал вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция привержена осуществлению реформ для вступления в ЕС .

Октай добавил, что рано или поздно Турция станет полноправным членом ЕС.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству ускорить реформы для вступления страны в полноправные члены ЕС.

Как сообщили ранее Trend в правительстве Турции, Анкара почти полностью выполнила условия Европейского союза (ЕС), но двойные стандарты этой структуры пока являются основной преградой для полноправного членства в ней Анкары.

«Основная проблема в отношениях Турции и ЕС заключается в том, что ЕС пока не определился по поводу статуса Анкары в этой структуре. Выполнение 66 условий из 72 в короткие сроки является серьёзным достижением», - сказали в правительстве.

В правительстве Турции также сказали, что вступление в ЕС является приоритетом, но это не означает, что у Анкары нет альтернативы.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что ЕС должен определиться по поводу членства Турции.

Глава государства добавил, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом.

По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.

Напомним, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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