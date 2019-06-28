В Турции конфисковано свыше 300 кг наркотических веществ

28 июня 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках спецоперации, проведенной в районах Лидже и Хазро турецкой провинции Диярбакыр, были конфискованы 337 килограммов наркотических веществ. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также сообщается, что в ходе операции были уничтожены 1 255 кустов конопли, что является
рекордным показателем за последние 10 лет.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал глава МВД.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Турции ведут операции против РПК на востоке страны
Турция 25 июня 10:18
Береговая охрана Турции задержала судно с 5 тоннами наркотиков
Турция 19 апреля 13:16
Турецкая полиция проводит масштабные рейды
Турция 6 марта 09:16
В Турции конфисковано свыше 600 кг кокаина
Турция 5 февраля 18:09
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 16 января 09:49
На турецко-греческой границе конфисковано свыше тонны наркотиков
Турция 28 декабря 2018 13:25
Лента новостей
В Казахстане растут займы по ипотеке
Финансы 11:27
ГЭЦ Азербайджана предупредил руководство школ
Общество 11:21
Евросоюз инвестирует в борьбу с изменением климата 25% своего бюджета
Европа 11:19
Азербайджан презентовал в Москве концепцию DOST (ФОТО)
Общество 11:15
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде в Минске (ФОТО)
Политика 11:12
Основную долю рынка страхования Азербайджана занимает ОСАГО
Экономика 11:08
Рост доходов жителей Казахстана превысил 10%
Финансы 11:07
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 11:06
В Туркменистане введен в строй первый завод по производству бензина из природного газа
Энергетика 11:01