Турция потратила на содержание сирийских беженцев свыше $37 млрд – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция израсходовала на содержание сирийских беженцев свыше 37 миллиардов долларов, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20), состоявшейся в японском городе Осака. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, для того, чтобы Турция в дальнейшем смогла оказывать поддержку сирийским беженцам другие страны также должны оказывать поддержку Анкаре.

Эрдоган отметил, что без поддержки других стран Анкара, не предпримет ни каких дополнительных шагов для поддержки сирийских беженцев.

Отметим что, ранее глава миграционной службы страны Абдуллах Айаз сказал, что Турция не в состоянии принимать новые потоки беженцев из Сирии и Ирака.

По словам Айаза, если в 2017 году число беженцев из Ирака и Сирии в Турции составляло 4,2 миллиона человек, то в настоящее время эта цифра достигла 4,9 миллиона человек.

Глава миграционной службы отметил, что за указанный период в Турции родились 415 тысяч детей беженцев из Сирии и Ирака.

По словам Айаза, в настоящее время в Турции зарегистрировано 3,6 миллиона сирийских беженцев, 100 тысяч из которых старше 60 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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