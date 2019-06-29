Турция потратила на содержание сирийских беженцев свыше $37 млрд – Эрдоган

29 июня 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция израсходовала на содержание сирийских беженцев свыше 37 миллиардов долларов, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20), состоявшейся в японском городе Осака. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, для того, чтобы Турция в дальнейшем смогла оказывать поддержку сирийским беженцам другие страны также должны оказывать поддержку Анкаре.

Эрдоган отметил, что без поддержки других стран Анкара, не предпримет ни каких дополнительных шагов для поддержки сирийских беженцев.

Отметим что, ранее глава миграционной службы страны Абдуллах Айаз сказал, что Турция не в состоянии принимать новые потоки беженцев из Сирии и Ирака.

По словам Айаза, если в 2017 году число беженцев из Ирака и Сирии в Турции составляло 4,2 миллиона человек, то в настоящее время эта цифра достигла 4,9 миллиона человек.

Глава миграционной службы отметил, что за указанный период в Турции родились 415 тысяч детей беженцев из Сирии и Ирака.

По словам Айаза, в настоящее время в Турции зарегистрировано 3,6 миллиона сирийских беженцев, 100 тысяч из которых старше 60 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп обещал, что в отношении Турции не будут введены санкции – Эрдоган
Турция 12:41
Анкара и Вашингтон останутся союзниками и партнерами – Эрдоган
Турция 11:48
Эрдоган не исключает открытие женских университетов в Турции
Турция 27 июня 13:51
Президент США прекрасно понимает, почему Анкара приобретает российские ЗРК - Эрдоган
Турция 27 июня 12:22
Турция не обязана обсуждать свою безопасность с США - Эрдоган
Турция 25 июня 13:07
Турция получит российские ЗРК С-400 к третей годовщине попытки военного переворота
Турция 21 июня 10:16
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку трубной продукции
Тендеры 12:54
Туркменистан приступил к производству облицовочного кирпича
Бизнес 12:53
Фонд страхования вкладов предупреждает об изменениях максимальной ставки по застрахованным депозитам
Экономика 12:50
На прилавках Баку может появиться аналог французского хлеба «Фугасс»
Бизнес 12:44
Трамп обещал, что в отношении Турции не будут введены санкции – Эрдоган
Турция 12:41
Японский банк международного сотрудничества изучает в Туркменистане новые проекты
Бизнес 12:38
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы делового партнерства
Бизнес 12:38
Ташкентский механический завод введет в строй 16 новых предприятий
Бизнес 12:37
В Ашхабаде прошел международный медиа-форум, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму (ФОТО)
Туркменистан 12:29