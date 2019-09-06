Министр внутренних дел Турции не исключил назначения врио главы муниципалитета Стамбула

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу не исключил назначения временного исполняющего обязанности главы муниципалитета Стамбула на место Экрема Имамоглу. Об этом Trend пишет в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, Сойлу объявит об окончательном решении по этому вопросу восьмого сентября.

Отметим, что ранее глава МВД Турции раскритиковал визит Имамоглу в Диярбакыр, где тот провел встречи с представителями Демократической партии народов (HDP).

Сойлу сказал, что Имамоглу должен исполнять вверенные ему полномочия, и если он этим не занимается, то "сильно пожалеет об этом".

Напомним, что 23 июня 2019 года в Стамбуле состоялись повторные муниципальные выборы, на которых победил кандидат от CHP Экрем Имамоглу, набравший 54,03 процента голосов избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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